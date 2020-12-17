Лидер московского горкома партии КПРФ Валерий Рашкин напугал последователей "вечным дистантом" с последующей продажей учебных заведений олигархами с молотка.

Лидер московского горкома партии КПРФ Валерий Рашкин напугал последователей "вечным дистантом" с последующей продажей учебных заведений олигархами с молотка.

Парламентарий продолжает насаждать последователям идею о том, что дистанционное обучение, введенное в России на фоне коронавирусной угрозы, — это предтеча скорой продажи всех учебных заведений некими олигархами с целью наживы. В среду, 16 декабря, Рашкин собрал сторонников своих идей у здания администрации президента.

Многие из них, к слову, подошли к вопросу собственной безопасности спустя рукава: на фотографиях, опубликованных газетой "Красная Москва", отчетливо видно, что некоторые граждане пришли на акцию против дистанционного обучения без масок.

Ношение средств индивидуальной защиты, равно как и перевод детей и студентов на дистанционное обучение во всем мире признаны как эффективные методы профилактики COVID-19. Рашкин же продолжает вселять в сердца последователей страх, заявляя, что "дистант" является не временной мерой, а частью определенного плана.

"Это значит, что олигархи, чиновники, все, кто связан с бюджетом, уже потирают свои вороватые ручонки, — заявил Рашкин, — чтобы захватить здания школ, вузов, техникумов и распродать их с молотка".

Депутат уточнил, что дистанционное обучение, на которое якобы хотят посадить всех детей, может лишить их родителей работы, что, в свою очередь, отразится на здоровье и успеваемости учеников. Ранее парламентарий заявил, что практику дистанционного обучения хотели закрепить на законодательном уровне в Госдуме, однако позже от этой идеи отказались, указывается в материале, подготовленном Nation News.