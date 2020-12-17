Пресс-конференция Путина в цитатах: «Почему вы считаете, что мы придурки?»

Президент России Владимир Путин — о дружбе с Западом, видео с Дзюбой, море проблем и хамстве чиновников.

Президент РФ Владимир Путин 17 декабря провел ежегодную пресс-конференцию. Она продлилась около 4,5 часов. В связи с пандемией общение президента и журналистов впервые проходило в онлайн-формате. Впрочем, на количестве ярких и лаконичных фраз это никак не сказалось. «Политика Сегодня» собрала самые запоминающиеся из них.

Об отношениях с Западом: «Почему вы считаете, что мы придурки?»

Корреспондент «Би-Би-Си» Стивен Розенберг спросил у президента РФ, не чувствует ли тот ответственности за «близость отношений Москвы и Запада к состоянию холодной войны», или же Россия «белая и пушистая». Путин ответил, что Россия — «белая и пушистая» по сравнению со странами Запада.

Он привел ряд примеров того, как Запад не исполнял своих обязательств. Именно США, а не Россия, вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, Договора о ракетах средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу, напомнил Путин. Говоря о последнем соглашении, президент подчеркнул, что Россия не готова в одностороннем порядке предоставить НАТО свое воздушное пространство.

«Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки?», — задался вопросом президент.

Возможно, главный вопрос России к Западу: Вы же умные люди! Почему вы считаете, что мы придурки? pic.twitter.com/JzLOYHBoj0 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 17, 2020

Об активности НАТО: «Хочется сказать словами кота Леопольда: "Ребята, давайте жить дружно"»

Отвечая на тот же вопрос британского журналиста, Путин сравнил размеры военных бюджетов и сети военных баз России и США, а также рассказал о доступности Москвы для переговоров по гиперзвуковым ракетам.

Завершая мысль, Путин призвал не нагнетать отношения с Россией, а выстраивать их. Глава государства привел слова героя советского мультфильма «Кот Леопольд»: «Ребята, давайте жить дружно».

Об Эрдогане: «Он хвостом не виляет»

Путин признался, что с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом они зачастую расходятся во взглядах на «отдельные вопросы». Однако он назвал Эрдогана мужчиной, «который держит слово».

«Может быть, [у нас] иногда даже противоположные взгляды. Но это человек, который держит слово. Мужчина. Он хвостом не виляет», — сказал президент.

Путин отметил, что если Эрдоган считает что-то выгодным для Турции, то «идет до конца», его поведение прогнозируемо.

Путин заявил, что иногда у него с Эрдоганом бывают противоположные взгляды на отдельные вопросы, но турецкий президент - человек, который держит слово, "хвостом не виляет" pic.twitter.com/0NyPDuCdmL — РИА Новости (@rianru) December 17, 2020

Про 2020 год: «Погода — она и есть погода. Так и год: и плюсы есть, и минусы. Как в жизни»

Путин сравнил уходящий год с погодой, которая бывает и плохой, и хорошей, отвечая на вопрос журналистки из Магадана о том, каким был 2020 год.

«Погода — она и есть погода. Так и год. И плюсы есть, и минусы, как в жизни, есть всегда», — сказал президент.

Главной проблемой, безусловно, стала пандемия COVID-19, которая наложила отпечаток на все сферы. Глава государства отметил, что Россия встретила ее проблемы достойно.

О хамстве чиновников: «В семье не без урода»

Среди чиновников есть люди, которые ведут себя отвратительно и по-хамски, однако они есть и в любой другой среде, считает Путин. Он ответил на письмо жителя Ленинградской области Анатолия Терехова, который спросил президента, почему чиновники на местах «ведут себя отвратительно».

По словам Терехова, когда он пришел с жалобой в местную администрацию, чиновник в ответ заявил, что раз ему это «пообещал Путин», то с Путина и спрос.

«Есть разные люди. В семье не без урода», — отметил президент.

Путин также пообещал попросить губернатора Ленобласти Александра Дрозденко связаться с человеком, отправившим жалобу.

"В семье не без урода" Путин пообещал жителю города Волосово в Ленобласти разобраться с чиновником, который отказался решать проблему мужчины и "переадресовал" его в администрацию президента pic.twitter.com/oHFo05FvOk — lifenews_ru (@lifenews_ru) December 17, 2020

О невыдаче лекарств: «Где деньги? Вот это меня тоже очень интересует».

После жалобы жителя Рязанской области Путин пообещал разобраться с судьбой выделенных денег на обеспечение препаратами от коронавируса для лечения на дому. Мужчина заявил, что пациенты вынуждены сами покупать необходимые лекарства.

Президент сказал, что регионам было направлено пять миллиардов рублей на бесплатную выдачу медикаментов. Он пообещал разобраться в этом. Отметим, прокуратура, СК и Росздравназдор уже начали проверку по данному факту.

Где деньги? Вот это меня тоже очень интересует — Путин pic.twitter.com/djqUFdx9zo — Вольвач Юрий (@1Gg7Dlct8tfwNJL) December 17, 2020

Об «отравлении» Навального. «Кому он нужен-то? Если б хотели, довели бы до конца...»

Путин заявил, что публикации расследований об «отравлении» блогера Алексея Навального являются легализацией материалов американских спецслужб. Однако это не значит, что кому-то нужно его травить.

«Кому он нужен-то?» — задался вопросом Путин.

Он отметил, что, если бы Навального действительно хотели отравить, то дело «довели бы до конца». Глава государства также напомнил, что он сразу же дал команду выпустить блогера на лечение в Германию, как только супруга Навального об этом попросила.

Путин - о Навальном и его связях со спецслужбами США: Это совсем не значит, что его травить надо. Кому он нужен-то? Если бы хотели- довели бы до конца. pic.twitter.com/DfnCG8iDSz — Вольвач Юрий (@1Gg7Dlct8tfwNJL) December 17, 2020

О скандале с Дзюбой: «А вы смотрели это видео? Я, например, не смотрел»

Утечка резонансного видео с участием футболиста сборной России Артема Дзюбы не должна отражаться на его профессиональной деятельности, считает Путин. В ноябре спортсмена вывели из состава сборной России перед решающими матчами Лиги наций из-за резонансного ролика личного характера, которое неизвестные выложили в сеть.

«Он пускай сам разбирается со своими связями, со своими делами личными, но влезать в личную жизнь, конечно, недостойно нормального общества», — считает Путин.

Однако он назвал ситуацию с Дзюбой «хорошим уроком» для публичных людей.

«А вы смотрели это видео? - Не до конца! - Я не смотрел»: Путин обсуждает видео с Дзюбой. 2020 год, что ты делаешь, остановись! pic.twitter.com/VlkIrzoV5d — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 17, 2020

«Секрет семейного счастья — это любовь»

Путин раскрыл журналисту из Исландии секрет семейного счастья. По его словам, в основе этого лежит любовь, а сама формула является понятием универсального характера.