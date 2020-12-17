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18:55   17 Декабря 2020
Политика

Член Палаты представителей заявил, что Ливии не нужен новый спецпредставитель ООН

Член Палаты представителей заявил, что Ливии не нужен новый спецпредставитель ООН

Ливии не нужен новый спецпосланник ООН после провальной деятельности семи его предшественников, заявил член Палаты представителей Али Тикбали.

Депутат уточнил, что назначение Николая Младенова на этот пост не поможет урегулированию ситуации в североафриканской стране. Тикбали считает, что новый спецпосланник потерпит неудачу, когда попытается найти решение этого вопроса.

Он отметил, что сегодня самым главным является обеспечение безопасности ливийцев посредством выдворения из североафриканского государства боевиков и турецких интервентов.

Тикбали опасается, что целью Младенова будет продление эскалации, пишет Федеральное агентство новостей.

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#оон #ливия #Тикбали

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