Московский суд оштрафовал Google на три млн рублей

Компанию Google оштрафовали на три миллиона рублей за выдачу запрещенного контента в результатах поиска, сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

Компанию Google оштрафовали на три миллиона рублей за выдачу запрещенного контента в результатах поиска, сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы признал Google виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ "Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы" и назначил наказание в виде крупного штрафа.

По данным Роскомнадзора, 30% ресурсов, которые выдает поисковик Google, содержат неприемлемый контент. После этого в отношении компании было возбуждено административное производство.