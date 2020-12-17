Уход российского транзита вынуждает Литву потягаться с Германией и Польшей

Один из крупнейших терминалов морского порта Клайпеды Klaipėdos Smeltė установил пятый береговой кран типа Ship-to-Shore, предназначенный для погрузки морских контейнеров и способный одновременно поднять два загруженных 20-футовых контейнера.

Один из крупнейших терминалов морского порта Клайпеды Klaipėdos Smeltė установил пятый береговой кран типа Ship-to-Shore, предназначенный для погрузки морских контейнеров и способный одновременно поднять два загруженных 20-футовых контейнера.

Об этом со ссылкой на пресс-службу порта сообщает информационный портал «Sputnik Литва», отмечая, что вес берегового крана составляет 65 тонн, а на его доставку ушло 72 часа.

Как отмечает пресс-служба одного из крупнейших портов Латвии, получив пятый мощный морской кран типа STS, терминал Klaipėdos Smeltė вошел в тройку лидеров по скоростной загрузке из 38 контейнерных терминалов в портах по всему миру, находящихся в собственности у компании Terminal Investment Limited.

Предполагается, что оборудование для погрузо-разгрузочных работ, собранное на финском заводе Konecranes, усилит конкурентоспособность порта Клайпеды по сравнению с соседними портами в Гданьске, Бремерхафене и Гамбурге.

После того, как литовский порт приобрел пятый кран STS, основной этап развития терминала Klaipėdos Smeltė считается завершенным, так как его пропускная способность увеличилась до 800 тысяч контейнеров.

«Вместе с реконструкцией входных ворот, инициированной дирекцией Клайпедского государственного морского порта, это важный сигнал для контейнерных судоходных компаний о готовности Клайпеды обслуживать крупнейшие существующие контейнеровозы, длина которых достигает 400 метров», — сообщает пресс-служба порта.

Напомним, Клайпедский порт является самым северным незамерзающим портом на восточном побережье Балтийского моря. В то же время это самый крупный транспортный центр Литвы, который дает примерно 6-7% ВВП страны.

По мнению экспертов, в случае потери Литвой транзитного грузопотока из Белоруссии, после того, как она уже потеряла российский грузопоток, переориентированный Москвой в отечественные порты, это станет серьезным ударом для экономики республики. Поэтому сейчас порту Клайпеды приходится расширять круг оказываемых услуг и искать новых клиентов, которые смогут восполнить потери, в случае окончательного разрыва связей с белорусскими клиентами.