К Маршалловым островам прибило лодку с 649 килограммами кокаина

Судно могло дрейфовать в Тихом океане более года.

Полиция Маршалловых островов нашла на берегу брошенную лодку, на борту которой оказалось не менее 649 килограмм кокаина стоимостью 80 миллионов долларов. Это рекордное количество наркотиков, которое когда-либо находили на небольшом архипелаге. О лодке с запрещенными веществами властям сообщили местные, которые тщетно попытались перетащить ее.

Генеральный прокурор Маршалловых островов Ричард Хиксон сказал, что лодка могла дрейфовать больше года в океане и, скорее всего, была из Центральной или Южной Америки, сообщает «Би-би-си». Всю партию наркотиков сожгли, за исключением двух пакетов, которые доставят в Управление США по борьбе с наркотиками для тестирования на происхождение.

Наркотики часто выносит на берег отдаленного архипелага из-за тихоокеанских течений, но с такими объемами островная полиция еще не сталкивалась. Власти Маршалловых островов заявляют, что в последнее время больницы сообщают о росте числа пациентов с осложнениями, связанными с потреблением наркотиков.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал сажать в тюрьму за употребление наркотических веществ в России.