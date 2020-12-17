К Маршалловым островам прибило лодку с 649 килограммами кокаина
Полиция Маршалловых островов нашла на берегу брошенную лодку, на борту которой оказалось не менее 649 килограмм кокаина стоимостью 80 миллионов долларов. Это рекордное количество наркотиков, которое когда-либо находили на небольшом архипелаге. О лодке с запрещенными веществами властям сообщили местные, которые тщетно попытались перетащить ее.
Генеральный прокурор Маршалловых островов Ричард Хиксон сказал, что лодка могла дрейфовать больше года в океане и, скорее всего, была из Центральной или Южной Америки, сообщает «Би-би-си». Всю партию наркотиков сожгли, за исключением двух пакетов, которые доставят в Управление США по борьбе с наркотиками для тестирования на происхождение.
Наркотики часто выносит на берег отдаленного архипелага из-за тихоокеанских течений, но с такими объемами островная полиция еще не сталкивалась. Власти Маршалловых островов заявляют, что в последнее время больницы сообщают о росте числа пациентов с осложнениями, связанными с потреблением наркотиков.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал сажать в тюрьму за употребление наркотических веществ в России.