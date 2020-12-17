Военный эксперт рассказал, почему ядерный щит России невозможно сломить

Военный обозреватель Дмитрий Литовкин убежден, что сломить российский ядерный щит невозможно после обновления группировки стратегических ракет.

Военный обозреватель Дмитрий Литовкин убежден, что сломить российский ядерный щит невозможно после обновления группировки стратегических ракет.

В материале для NEWS.ru эксперт отмечает, что в ближайшее время ракетные войска стратегического назначения (РВСН) получат новые баллистические ракеты, дополнив группировку из уже существующих 320 машин, способных поразить любую цель в другом полушарии нашей планеты. По словам Литовкина, это позволит довести долю современных комплексов в РВСН до 81%, а к 2024 году этот показатель достигнет 100%.

Как ранее заявлял командующий родом войск Сергей Каракаев, таким образом будет достигнута отметка, за которой в боевом составе не останется ракетных комплексов советского производства. По словам российского военачальника, уже сейчас идет активное перевооружение ракетных полков: на службу поступают ракетные комплексы "Ярс" и "Авангард", а с 2022 года — тяжелая баллистическая ракета "Сармат". Нововведения грядут и до конца этого года — на боевое дежурство заступят три полка межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

По мнению Дмитрия Литовкина, независимо от того, продлит ли администрация новоиспеченного президента США Джо Байдена Договор СНВ-3 или нет, в России уже создана надtжная система ядерного сдерживания Вашингтона.