Военный эксперт рассказал, почему ядерный щит России невозможно сломить
Военный обозреватель Дмитрий Литовкин убежден, что сломить российский ядерный щит невозможно после обновления группировки стратегических ракет.
В материале для NEWS.ru эксперт отмечает, что в ближайшее время ракетные войска стратегического назначения (РВСН) получат новые баллистические ракеты, дополнив группировку из уже существующих 320 машин, способных поразить любую цель в другом полушарии нашей планеты. По словам Литовкина, это позволит довести долю современных комплексов в РВСН до 81%, а к 2024 году этот показатель достигнет 100%.
Как ранее заявлял командующий родом войск Сергей Каракаев, таким образом будет достигнута отметка, за которой в боевом составе не останется ракетных комплексов советского производства. По словам российского военачальника, уже сейчас идет активное перевооружение ракетных полков: на службу поступают ракетные комплексы "Ярс" и "Авангард", а с 2022 года — тяжелая баллистическая ракета "Сармат". Нововведения грядут и до конца этого года — на боевое дежурство заступят три полка межконтинентальных баллистических ракет (МБР).
По мнению Дмитрия Литовкина, независимо от того, продлит ли администрация новоиспеченного президента США Джо Байдена Договор СНВ-3 или нет, в России уже создана надtжная система ядерного сдерживания Вашингтона.