Ушел из жизни экс-глава Краснодара Кряжевских

Бывший мэр Краснодара Николай Кряжевских скончался в возрасте 80 лет. В последнее время его самочувствие ухудшилось из-за болезни.

Бывший мэр Краснодара Николай Кряжевских скончался в возрасте 80 лет. В последнее время его самочувствие ухудшилось из-за болезни.

Журналисты узнали о смерти заслуженного строителя Кубани от источника из мэрии города. По его словам, бывший городской глава скончался на 81-м году жизни после продолжительной болезни, передает телеканал РЕН ТВ.

Кряжевских занимал пост руководителя Краснодара с 1994 по 1997 год. А в сентябре текущего чиновнику выдали удостоверение почетного гражданина города. При жизни экс-мэр был лауреатом государственных премий и кавалером многих наград по Краснодарскому краю.