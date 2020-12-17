Вассерман объяснил жесткий ответ Путина британскому журналисту

На ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что Россия — «белая и пушистая» по сравнению со странами Запада.

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман прокомментировал жесткий ответ Владимира Путина британскому журналисту службы «Би-би-си», который на ежегодной пресс-конференции президента РФ спросил об «агрессии» Москвы по отношению к Западу. В беседе с «Политикой Сегодня» эксперт отметил, что глава государства не мог «изображать политкорректность» в такой ситуации.

«Удивляться тут нечему. Когда по двадцать раз повторяют одни и те же обвинения, либо недоказанные, либо и того лучше — давно и подробно опровергнутые, то президент просто вынужден не изображать политкорректность, а говорить то, что есть на самом деле», — сказал Вассерман.

Корреспондент Стивен Розенберг спросил у президента РФ, не чувствует ли тот ответственности за «близость отношений Москвы и Запада к состоянию холодной войны», или же Россия «белая и пушистая».

Путин ответил, что Россия — «белая и пушистая» по сравнению со странами Запада. Поясняя свою позицию, глава государства подчеркнул, что российская сторона «пошла на то, чтобы освободить от советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно». НАТО же, вопреки обещаниям, продолжает расширяться на восток, а инфраструктура Альянса приближается к границам России.

Глава государства привел ряд примеров того, как Запад не исполнял своих обязательств. Именно США, а не Россия, вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, Договора о ракетах средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу, напомнил Путин. Говоря о последнем соглашении, президент подчеркнул, что Россия не готова в одностороннем порядке предоставить НАТО свое воздушное пространство.

«Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки?», — задался вопросом президент.

Возможно, главный вопрос России к Западу: Вы же умные люди! Почему вы считаете, что мы придурки? pic.twitter.com/JzLOYHBoj0 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 17, 2020

Вассерман объяснил позицию Путина на примере первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка. Будучи министром иностранных дел Пруссии, тот наставлял послов говорить только правду, но никогда не говорить всю правду.

«Наш президент тоже иногда вынужден говорить не всю правду, но он всегда говорит правду и только правду», — убежден Вассерман.

Завершая мысль, Путин призвал не нагнетать отношения с Россией, а выстраивать их. Глава государства привел слова героя советского мультфильма «Кот Леопольд»: «Ребята, давайте жить дружно». Однако вскоре выяснилось, что корреспондент «Би-би-си» покинул зал, не дослушав ответ на свой вопрос.

Президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию в четверг, 17 декабря. В этом году общение с главой государства из-за пандемии проходило в формате видео-конференц-связи с элементами прямой линии.