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17:40   17 Декабря 2020
Происшествия

Песков: Путин дал исчерпывающий ответ на вопрос о слежке за Навальным

Песков: Путин дал исчерпывающий ответ на вопрос о слежке за Навальным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что больше не будет комментировать тему "отравления" блогера Алексея Навального.

Песков ответил на уточняющие вопросы корреспондентов после окончания традиционной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. В том числе пресс-секретарь подчеркнул, что по теме Навального больше не будет давать разъяснений. Глава государства дал исчерпывающий комментарий по вопросу о слежке за Навальным.

Путин назвал публикацию о ситуации с блогером не расследованием, а узакониванием материалов спецслужб США. Об этом он заявил в ходе шестнадцатой пресс-конференции.

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