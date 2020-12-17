Песков: Путин дал исчерпывающий ответ на вопрос о слежке за Навальным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что больше не будет комментировать тему "отравления" блогера Алексея Навального.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что больше не будет комментировать тему "отравления" блогера Алексея Навального.

Песков ответил на уточняющие вопросы корреспондентов после окончания традиционной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. В том числе пресс-секретарь подчеркнул, что по теме Навального больше не будет давать разъяснений. Глава государства дал исчерпывающий комментарий по вопросу о слежке за Навальным.

Путин назвал публикацию о ситуации с блогером не расследованием, а узакониванием материалов спецслужб США. Об этом он заявил в ходе шестнадцатой пресс-конференции.