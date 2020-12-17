Путин утвердил новогодние выплаты для семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ о единовременной выплате семьям с детьми до восьми лет.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ о единовременной выплате семьям с детьми до восьми лет.

Получить по 5 тысяч рублей родители смогут на каждого ребенка, сообщили в пресс-службе Кремля. Кроме того, уточняется, что новый закон распространяется на усыновителей, опекунов и попечителей. Эта сумма не будет учитываться в составе доходов семей при предоставлении им других мер социальной поддержки.