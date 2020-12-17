17:39 17 Декабря 2020Экономика
Путин утвердил новогодние выплаты для семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ о единовременной выплате семьям с детьми до восьми лет.
Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ о единовременной выплате семьям с детьми до восьми лет.
Получить по 5 тысяч рублей родители смогут на каждого ребенка, сообщили в пресс-службе Кремля. Кроме того, уточняется, что новый закон распространяется на усыновителей, опекунов и попечителей. Эта сумма не будет учитываться в составе доходов семей при предоставлении им других мер социальной поддержки.