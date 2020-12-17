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17:39   17 Декабря 2020
Спорт

Спортсменам запретили представлять Россию на международных соревнованиях

Спортсменам запретили представлять Россию на международных соревнованиях

Суд в швейцарской Лозанне принял решение оштрафовать Россию на 1,27 миллиона долларов из-за допинговых скандалов на международных соревнованиях.

Российские спортсмены также попали под санкции: они не смогут выступать на соревнованиях под флагом своей страны вплоть до 16 декабря 2022 года.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) оспаривает в Спортивном арбитражном суде (CAS) санкции, которые были наложены на российский спорт Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в декабре 2019 года.

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