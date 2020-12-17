Кедми: антироссийская политика терпит фиаско по всем фронтам

В США неверно оценивают ситуацию и отказываются признавать ошибки.

В США неверно оценивают ситуацию и отказываются признавать ошибки. Это показывает, например, неэффективность попыток одолеть Россию и провальное сдерживание эпидемии коронавируса. Такое мнение высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, выступая в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Американская государственная система, по его словам, не очень сложна. В основном она работает по принципу «каждый делает, что хочет». В таких условиях не приходится говорить о продуманности действий и целенаправленности политики США. По мнению Якова Кедми, американские пропагандисты, которые отвечают за работу на российском направлении, предоставлены сами себе.

«Лучший пример – [Виктория] Нуланд, которая была в свое время в Киеве, и американский посол в Тбилиси в 2008 году, — напомнил эксперт. — Они действуют сами по себе. Вот так убого они работают, рассчитывая, что российское население такое же тупое, как американское. Они мерят по себе, они не понимают русских и психологию России».

Кроме того, антироссийская политика США страдает из-за неверных оценок, попыток подогнать реальную ситуацию под мировоззрение руководства и отсутствия свободы мнений. О подобных ошибках Центральное разведуправление США (ЦРУ) докладывало еще в 1970-80 годах. В результате провальной политики Соединенные Штаты Америки не достигли ни одной цели, поставленной перед ними в Сирии и на Украине, но Вашингтон продолжает верить в собственную ложь.

Если американцы не изменят принципов работы, они продолжат терпеть фиаско в антироссийской деятельности. Весь провальный русофобский курс Соединенных Штатов исходит из полного непонимания американцами основ российской государственности и общества.

«Их легендарные разведслужбы получают какую-то существенную информацию только от перебежчиков. Понять, на чем стоит Россия, они не могут. И они не способны изменить свое мнение под влиянием фактов», — подчеркнул Кедми.

Если Соединенные Штаты продолжат работать в подобном ключе, то их антироссийская политика продолжит терпеть фиаско по всем фронтам, считает Кедми. Он убежден в полном непонимании американцами основ российского общества и государственности.

Напомним, ранее Яков Кедми выразил уверенность, что США не способны развязать против России ядерную войну, в то время как Москва может опережающим ударом стереть Америку с лица земли менее чем за полчаса.