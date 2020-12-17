Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:36   17 Декабря 2020
Политика

Заместитель постпреда РФ при ООН раскрыл истинный смысл резолюции по Крыму

Заместитель постпреда РФ при ООН раскрыл истинный смысл резолюции по Крыму

Новую резолюцию ООН, осуждающую присоединение Крыма к РФ, прокомментировал заместитель постпреда России Геннадий Кузьмин.

Документ приняли в ООН 16 декабря. В резолюции содержится информация о якобы нарушениях и злоупотреблениях в адрес жителей полуострова. Ее авторами выступили Великобритания, Германия, Грузия, Латвия, Литва, Польша, США, Украина, Франция, Эстония, Япония и другие государства. Документ поддержали 64 страны, 23 выступили против и еще 86 воздержались. Кузьмин поблагодарил все государства, которые не стали поддерживать резолюцию.

"Остальным любезно напомню, что дискуссии вокруг статуса полуострова закончились", — сообщил дипломат.

Заместитель постпреда также напомнил о гарантиях со стороны России в вопросе обеспечения прав человека на всей территории страны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#крым #оон #Геннадий Кузьмин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров