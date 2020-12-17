Заместитель постпреда РФ при ООН раскрыл истинный смысл резолюции по Крыму

Новую резолюцию ООН, осуждающую присоединение Крыма к РФ, прокомментировал заместитель постпреда России Геннадий Кузьмин.

Новую резолюцию ООН, осуждающую присоединение Крыма к РФ, прокомментировал заместитель постпреда России Геннадий Кузьмин.

Документ приняли в ООН 16 декабря. В резолюции содержится информация о якобы нарушениях и злоупотреблениях в адрес жителей полуострова. Ее авторами выступили Великобритания, Германия, Грузия, Латвия, Литва, Польша, США, Украина, Франция, Эстония, Япония и другие государства. Документ поддержали 64 страны, 23 выступили против и еще 86 воздержались. Кузьмин поблагодарил все государства, которые не стали поддерживать резолюцию.

"Остальным любезно напомню, что дискуссии вокруг статуса полуострова закончились", — сообщил дипломат.

Заместитель постпреда также напомнил о гарантиях со стороны России в вопросе обеспечения прав человека на всей территории страны.