Путин пожелал крепкого здоровья заразившемуся COVID-19 Макрону

Президент России Владимир Путин направил французскому лидеру Эммануэлю Макрону телеграмму, в которой пожелал ему скорейшего выздоровления.

Президент России Владимир Путин направил французскому лидеру Эммануэлю Макрону телеграмму, в которой пожелал ему скорейшего выздоровления.

Глава государства отметил в телеграмме, что с тревогой узнал о положительном тесте на COVID-19 президента Франции. Путин пожелал Макрону крепкого здоровья на долгие годы.

Ранее стало известно, что французский лидер ушел на самоизоляцию после получения положительного теста на коронавирусную инфекцию. Исследование было сделано после выявления у Макрона первых признаков заболевания.