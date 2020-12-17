Путин отметил, что обвинения против Сафронова не связаны с его работой в СМИ

Эпизоды, в которых обвиняется журналист Иван Сафронов, никак не связаны с его профессиональной деятельностью. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Эпизоды, в которых обвиняется журналист Иван Сафронов, никак не связаны с его профессиональной деятельностью. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Следствие обвиняет Сафронова в госизмене, в том числе по эпизодам, которые происходили во время его работы в "Роскосмосе". Путин отметил, что в деле необходимо спокойно разобраться и предать его в суд.

"Вы что думаете, у Сафронова есть какие-то враги? Да нет у него врагов. Следователи говорят, что он передавал секретную информацию представителям спецслужб. Делал это сознательно. Будем из этого исходить", — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что в этом деле нет никаких заговоров и отметил, что если глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин будет плохо справляться со своей работой — его заменят.