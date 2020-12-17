Путин заявил о необходимости развития интернет-платформ в России

Ответом на ущемление российских СМИ за границей должно стать развитие собственных интернет-платформ, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

Ответом на ущемление российских СМИ за границей должно стать развитие собственных интернет-платформ, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

Информационная независимость невозможна, если нет альтернативы чужим площадкам. Там могут нажать кнопку и закрыть аккаунты неугодных СМИ, именно поэтому единственным средством защиты является работа над отечественными аналогами, пояснил Путин.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с блокировкой российских СМИ на YouTube, добавил, что подрыв доверия к интернет-сервису вызывает отток пользователей. Главное — создать коммерчески выгодную альтернативную площадку, которая в конкуренции начнет побеждать. Это стоит очень дорого, десятки миллиардов долларов, однако процесс неизбежно пойдет в разных странах.