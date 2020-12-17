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17:21   17 Декабря 2020
Политика

Песков заявил, что Путин не планирует телефонные переговоры с Байденом

Песков заявил, что Путин не планирует телефонные переговоры с Байденом

Телефонного разговора президента России Владимира Путина с избранным главой Белого дома Джо Байденом не планируется, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в планах российского лидера нет и переговоров с действующим президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Путин поздравил кандидата от Демократической партии Байдена с избранием в должность нового главы Соединенных Штатов после официального объявления итогов голосования выборщиков. Российский лидер пожелал демократу успехов в работе и подтвердил готовность к взаимодействию с ним.

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#путин #песков #байден

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