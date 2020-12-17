Путин ответил на вопрос о своих эмоциях в 2020 году

Журналисты спросили президента РФ Владимира Путин об эмоциях, которые он испытывал на протяжении текущего года.

Журналисты спросили президента РФ Владимира Путин об эмоциях, которые он испытывал на протяжении текущего года.

Глава государства заметил, что каждый год встречается много сложностей, которые необходимо преодолевать. При этом каждый раз люди ощущают и много положительных эмоций. Владимир Путин сообщил об этом в ходе ежегодной пресс-конференции.

"Год был сложным, тяжелым. Но на что бы хотел обратить внимание, а что, у нас не было сложностей в новейшей истории?", — задал вопрос президент РФ.

Мероприятие прошло в новом формате из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Глава государства больше четырех часов отвечал на интересующие граждан вопросы.