17:19 17 Декабря 2020Экономика
Семьи с детьми до семи лет получат по пять тысяч рублей единовременно
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил о новой мере поддержки.
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил о новой мере поддержки.
Президент России Владимир Путин в конце большой пресс-конференции объявил о новой выплате для семей с детьми. средства должны поступить на счета российских родителей до конца этого года.
"Мы договорились о том, что страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок — небольшой, скромный, но тем не менее. Всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по пять тысяч рублей", — сказал Путин.
Он уточнил, что сумма будет рассчитана на каждого ребенка в семье. Механизм выплат глава государства обсудит с полпредами и губернаторами.