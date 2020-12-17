Семьи с детьми до семи лет получат по пять тысяч рублей единовременно

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил о новой мере поддержки.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил о новой мере поддержки.

Президент России Владимир Путин в конце большой пресс-конференции объявил о новой выплате для семей с детьми. средства должны поступить на счета российских родителей до конца этого года.

"Мы договорились о том, что страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок — небольшой, скромный, но тем не менее. Всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по пять тысяч рублей", — сказал Путин.

Он уточнил, что сумма будет рассчитана на каждого ребенка в семье. Механизм выплат глава государства обсудит с полпредами и губернаторами.