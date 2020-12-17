Путин заявил о готовности России к продолжению диалога по СНВ-3

Договор о взаимном ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) заканчивается в феврале, но Россия готова к продолжению диалога, заявил президент РФ Владимир Путин.

Договор о взаимном ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) заканчивается в феврале, но Россия готова к продолжению диалога, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подтвердил готовность продолжать сотрудничать с США по СНВ-3. Однако для этого необходима реакция американской стороны, уточнил Путин. Противоракетная оборона (ПРО) США не является помехой для российских вооружений, добавил президент. Владимир Путин так прокомментировал гонку вооружений и выход США из Договора по ПРО в 2002 году.

Год назад российский лидер обнародовал планы по работе над гиперзвуковой ракетой "Циркон". Военные РФ провели ее испытания в Белом море несколько дней назад.