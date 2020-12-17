Путин рассказал о роли США в выходе из Договора РСМД

Россия дважды слушала заверения НАТО о планах не расширяться на восток, рассказал президент РФ Владимир Путин.

Россия дважды слушала заверения НАТО о планах не расширяться на восток, рассказал президент РФ Владимир Путин. В действительности Альянс подвергался расширениям. Теперь "военная инфраструктура НАТО приближается к нашим границам", отметил российский лидер.

Путин также напомнил о поведении Соединенных Штатов. Они вышли из Договора по ракетам меньшей и средней дальности и Договора по открытому небу.

"Это мы что ли вышли? Нет, это американские партнеры", — рассказал президент.

Ранее сообщалось о повышении присутствия НАТО вблизи границ России. Альянс не отреагировал на предложение со стороны Москвы уменьшить военную активность на время пандемии коронавируса.