Американская церковь объединила движение Black Lives Matter c Рождеством
В штате Калифорния Объединенная Методистская Церковь Клермонта разместила Святое семейство перед масштабным стендом, на котором изображены протестующие против расизма в масках, держащие таблички с надписями «Black Lives Matter» («Жизни темнокожих важны» — англ.) вместе с цитатами из Библии, сообщает Los Angeles Times.
«Мы не смогли придумать никакой другой проблемы, которую мы хотели бы поставить рядом с Вифлеемской звездой, кроме идеи борьбы с расизмом», — сказал старший священник церкви Карен Кларк Ристин.
На фоне статуи Иосифа, стоящего на коленях перед младенцем Иисусом, изображена Дева Мария, которая поднимает руки вверх вместе с демонстрантами на картине, намекая на протесты, вспыхнувшие после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Над их головами висит баннер с именами более 30 чернокожих, убитых, по мнению авторов, по вине полицейского расистского произвола.
«Мы подтверждаем и присоединяемся к призыву движения Black Lives Matter к справедливости и равенству, чтобы жизнь темнокожих имела такое же значение, как и любая другая жизнь, — говорится на табличке около выставки. — Наша вера во Христа побуждает нас поддержать Марию в ее призыве к справедливости для бедных и угнетенных».
Это уже не первая общественная акция церкви — несколько лет назад ее прихожане изобразили Деву Марию сидящей на автобусной остановке рядом с тележкой для покупок. Она держала на руках младенца Иисуса — современная интерпретация бездомного святого семейства.
Инженер Хенаро Кордова, построивший данные декорации заявил, что тема COVID-19 тоже рассматривалась для рождественской акции, но члены церкви посчитали ее менее значимой, чем угнетение афроамериканцев в США.
«Мы думаем, что расизм действительно хуже, чем самая страшная эпидемия, которая, возможно, была у нас во всем мире, — сказал Кордова. — COVID пройдет, но борьба наших братьев и сестер, темнокожих американцев, будет продолжаться еще долго».
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