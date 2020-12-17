Путина поблагодарила журналистка ФАН за помощь в освобождении Шугалея

Президент России Владимир Путин получил благодарность от журналистки Федерального агентства новостей Евгении Авраменко в связи с освобождением социолога Максима Шугалея.

Президент России Владимир Путин получил благодарность от журналистки Федерального агентства новостей Евгении Авраменко в связи с освобождением социолога Максима Шугалея.

Россияне Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан вернулись домой после ливийского плена. Журналистка ФАН поблагодарила Владимира Путина за помощь в их освобождении. Представительница СМИ присутствовала на шестнадцатой пресс-конференции президента РФ. Глава государства общается с журналистами и согражданами в режиме онлайн из-за пандемии.

Шугалей и Суэйфан больше года назад отправились в Ливию для проведения исследований. Боевики так называемого Правительства национального согласия незаконно похитили россиян и удерживали их в тюрьме "Митига". Фонд защиты национальных ценностей, дипломаты, политики и российские общественные деятели вели работу по их освобождению.