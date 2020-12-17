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17:00   17 Декабря 2020
Общество

Путин рассказал, что он пил во время пресс-конференции

Путин рассказал, что он пил во время пресс-конференции

Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что он пил во время мероприятия.

По словам российского лидера, все это время он пил не чай, а отвар трав, растущих в Сибири.

Большая пресс-конференция Владимира Путина, которая проходит 17 декабря 2020 года, является 16-й по счету. Чаще всего эти мероприятия проходят в декабре, на них глава государства подводит итог прошедшему году. В этот раз президент пообщался с журналистами из подмосковной резиденции Ново-Огарево по видеосвязи из-за пандемии коронавируса.

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#путин #чай #травы

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