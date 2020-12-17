Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что он пил во время мероприятия.

Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что он пил во время мероприятия.

По словам российского лидера, все это время он пил не чай, а отвар трав, растущих в Сибири.

Большая пресс-конференция Владимира Путина, которая проходит 17 декабря 2020 года, является 16-й по счету. Чаще всего эти мероприятия проходят в декабре, на них глава государства подводит итог прошедшему году. В этот раз президент пообщался с журналистами из подмосковной резиденции Ново-Огарево по видеосвязи из-за пандемии коронавируса.