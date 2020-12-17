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16:53   17 Декабря 2020
Общество

Путин опроверг введение нового локдауна на фоне пандемии

Путин опроверг введение нового локдауна на фоне пандемии

Вводить жесткие ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции в России не планируется.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках ежегодной пресс-конференции. Россиян призывают соблюдать социальную дистанцию и масочный режим на фоне пандемии коронавируса согласно требованиям Роспотребнадзора.

Последние сведения об инфекции в России и в мире можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф. Информация ежедневно дополняется и обновляется.

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#россия #путин #коронавирус #локдаун

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