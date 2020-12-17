16:53 17 Декабря 2020Общество
Путин опроверг введение нового локдауна на фоне пандемии
Вводить жесткие ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции в России не планируется.
Вводить жесткие ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции в России не планируется.
Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках ежегодной пресс-конференции. Россиян призывают соблюдать социальную дистанцию и масочный режим на фоне пандемии коронавируса согласно требованиям Роспотребнадзора.
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