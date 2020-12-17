16:41 17 Декабря 2020Общество
Путин рассказал о выплатах для семей с детьми до семи лет на Новый год
Российские семьи с детьми до семи лет получат на Новый год по пять тысяч рублей в качестве подарка, заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции.
Российские семьи с детьми до семи лет получат на Новый год по пять тысяч рублей в качестве подарка, заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции.
Множество массовых мероприятий были отменены на фоне сложной эпидемиологической обстановки, в том числе новогодние елки и другие развлечения. Путин отметил, что этот праздник необычный и всегда связан с ожиданиями и надеждами на будущее. Президент посоветовался с правительством и администрацией, после чего принял решение каждой семье с детьми до семи лет выплатить по пять тысяч рублей.