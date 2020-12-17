Президент РФ рассказал о мерах поддержки малого бизнеса

Малому бизнесу в качестве поддержки направили около триллиона рублей по разным направлениям. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Ново-Огарево.

Малому бизнесу в качестве поддержки направили около триллиона рублей по разным направлениям. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Ново-Огарево.

Российские власти продолжают следить за развитием ситуации в стране, ответил российский лидер на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей. Путин пообещал подумать над дополнительными способами помощи самозанятым, которые применят в случае необходимости.

На текущий момент в рамках государственной поддержки помощь получили не только представители предпринимательской сферы, но и граждане России. Населению доступны льготное кредитование, отсрочка налоговых выплат, пособия и субсидии.