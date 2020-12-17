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16:31   17 Декабря 2020
Армия

Президент России рассказал об уникальной гиперзвуковой системе РФ

Президент России рассказал об уникальной гиперзвуковой системе РФ

Гиперзвуковые системы, которыми обладает Россия, не имеют мировых аналогов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Глава государства также подчеркнул, что Москва открыта для переговоров, но до сих пор их "никто с нами не ведет". Стало известно, что несколько дней назад российские военнослужащие провели испытания отечественной гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Белом море.

Запуск осуществили с борта головного фрегата Северного флота ВМФ РФ "Адмирал флота Советского Союза Горшков". А 16 декабря Минобороны РФ предоставило видео по установке межконтинентальной баллистической ракеты "Авангард" в Оренбургской области.

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#россия #путин #пресс-конференция #гиперзвуковые системы

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