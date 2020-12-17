Президент России рассказал об уникальной гиперзвуковой системе РФ

Гиперзвуковые системы, которыми обладает Россия, не имеют мировых аналогов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Гиперзвуковые системы, которыми обладает Россия, не имеют мировых аналогов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Глава государства также подчеркнул, что Москва открыта для переговоров, но до сих пор их "никто с нами не ведет". Стало известно, что несколько дней назад российские военнослужащие провели испытания отечественной гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Белом море.

Запуск осуществили с борта головного фрегата Северного флота ВМФ РФ "Адмирал флота Советского Союза Горшков". А 16 декабря Минобороны РФ предоставило видео по установке межконтинентальной баллистической ракеты "Авангард" в Оренбургской области.