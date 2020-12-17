Путин рассказал о применении средств из ФНБ

Фонд национального благосостояния (ФНБ) России вырос, однако это не значит, что Москва готовится к каким-либо потрясениям.

Фонд национального благосостояния (ФНБ) России вырос, однако это не значит, что Москва готовится к каким-либо потрясениям.

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос касательно трат денежных средств из ФНБ. В ответ глава государства напомнил, что объем ФНБ значительно вырос, в особенности в рублевой части (70%). Он является своеобразной подушкой безопасности, а не подготовкой к потрясениям.

"У нас есть закон, согласно которому мы можем тратить деньги из ФНБ, если его объем превышает 7% от ВВП", — заметил он.

Российский лидер подчеркнул, что из ФНБ взято 350 млрд, из которых 250 млрд освоено. Они пойдут на социальные расходы — выплаты медикам, поддержка пострадавших экономических секторов.

Путин отвечал на вопросы журналистов и жителей России в ходе традиционной конференции из своей резиденции в Ново-Огарево.