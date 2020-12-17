Путин рассказал, благодаря чему освободили Шугалея и Суэйфана

Возвращение российских ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана произошло благодаря сотрудничеству с друзьями в арабских странах, заявил президент РФ Владимир Путин.

Возвращение российских ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана произошло благодаря сотрудничеству с друзьями в арабских странах, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в ходе большой шестнадцатой пресс-конференции прокомментировал освобождение россиян из ливийского плена. По словам Путина, друзья в арабских странах оказали России содействие в решении этого вопроса. Такой комментарий глава государства дал корреспонденту Федерального агентства новостей в связи с возвращением сограждан домой. Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов из своей резиденции в Подмосковье.

Социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан отправились в Ливию для проведения исследований. Боевики так называемого Правительства национального согласия незаконно похитили россиян и больше года удерживали их в тюрьме "Митига". Политики и общественные деятели РФ, а также сотрудники Фонда защиты национальных ценностей во главе с Александром Малькевичем вели работу по освобождению соотечественников.