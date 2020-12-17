Путин ответил на вопрос о "расследовании покушения" на Навального

Владимир Путин прокомментировал заявление журналиста BBC о "покушении" на блогера Алексея Навального и задал ему встречный вопрос.

Владимир Путин прокомментировал заявление журналиста BBC о "покушении" на блогера Алексея Навального и задал ему встречный вопрос.

Президент заявил, что Россия готова к расследованию и попросил тех, кто располагает данными о применении химического оружия, поделиться этой информацией.

"Стивен, почему нам официального заключения не дают?" — внезапно обратился Путин к журналисту.

Корреспондент растерялся и ответил, что всего лишь задает вопросы. Глава государства подчеркнул, что Генпрокуратура неоднократно отправляла запросы в ФРГ, однако официальное заключение так и не было предоставлено. Немецкая сторона передала его в ОЗХО, которая так же оставляет обращения России без ответа.