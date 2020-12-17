Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:20   17 Декабря 2020
Общество

Путин ответил на вопрос о "расследовании покушения" на Навального

Путин ответил на вопрос о "расследовании покушения" на Навального

Владимир Путин прокомментировал заявление журналиста BBC о "покушении" на блогера Алексея Навального и задал ему встречный вопрос.

Президент заявил, что Россия готова к расследованию и попросил тех, кто располагает данными о применении химического оружия, поделиться этой информацией.

"Стивен, почему нам официального заключения не дают?" — внезапно обратился Путин к журналисту.

Корреспондент растерялся и ответил, что всего лишь задает вопросы. Глава государства подчеркнул, что Генпрокуратура неоднократно отправляла запросы в ФРГ, однако официальное заключение так и не было предоставлено. Немецкая сторона передала его в ОЗХО, которая так же оставляет обращения России без ответа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #расследование #навальный

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров