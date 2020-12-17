Военный эксперт назвал главное преимущество комплекса слежения «Стратегия»

России необходима система автоматического освещения надводной обстановки не только для работы в Черном море, но и в Балтийском, северных морях и Тихом океане.

России необходима система автоматического освещения надводной обстановки не только для работы в Черном море, но и в Балтийском, северных морях и Тихом океане. Поэтому очень правильно, что оборонная промышленность вместе с армией и флотом комплексно подходят к решению задачи освещения обстановки на границах страны.

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал отставной полковник, военный обозреватель Виктор Литовкин, комментируя новость о том, что Россия в Черном море приступила к тестированию новейшего комплекса слежения «Стратегия», который разработал Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи.

Как рассказали ранее в НИИДАР, «Стратегия» для мониторинга надводной обстановки пользуется спутниковыми и наземными автоматическими информационными системами, данными радиолокационных станций и внутренними каналами флота. Кроме того, комплекс получает информацию новейших российских загоризонтных радаров, которые могут засечь надводные объекты, находящиеся на расстоянии сотен километров.

Система в автоматическом режиме обрабатывает поступающие данные, определяя принадлежность обнаруженных кораблей, параметры потенциальных целей, а также фиксирует приближение объектов к запрещенным районам или границам РФ. Система анализирует оперативную обстановку и может оценить ее аномальные изменения.

Ранее российское Минобороны не раз сообщало о том, что в Черное море заходят боевые и разведывательные корабли стран-членов НАТО, в том числе и американские ударные авианосцы, вооруженные крылатыми ракетами. Также фиксировались и попытки западных кораблей подойти к территориальным водам России.

Комментируя проходящие в Черном море испытания новой системы слежения, Виктор Литовкин заявил, что надводную обстановку необходимо контролировать на всех морских границах России.

«Очевидно, что эта система – не только для Черного моря, но и для Балтийского моря, для северных морей, для Тихоокеанского флота она необходима. Надо освещать обстановку на наших границах, в том числе и на морских», — отметил военный эксперт.

В освещении обстановки на границах нельзя опираться на данные какой-то одной системы. Спутниковые системы, радиолокационные станции, технические приборы наблюдения и беспилотные летательные аппараты должны работать комплексно.

«Все должно работать в едином комплексе, чтобы точность обнаружения целей, их продвижение и задачи, которые они выполняют, были абсолютно четко обозначены на наших комплексах. И в случае необходимости мы могли их обезвредить», — подчеркнул Литовкин.

В заключение эксперт добавил, что во избежание появление каких-то противоречий и споров необходимо, чтобы получаемые данные были абсолютно точными.