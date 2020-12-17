Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:17   17 Декабря 2020
Общество

Внуки Путина растут на сказках Маршака

Внуки Путина растут на сказках Маршака

Президент России Владимир Путин читает внукам сказки известных российских авторов.

Глава государства отметил, что детские книжки в России очень хорошие. Президент предпочитает читать внукам сказки Самуила Маршака, например, "12 месяцев".

Ежегодная пресс-конференция президента на этот раз проводится в онлайн-режиме. Путин отвечает на вопросы журналистов и граждан, используя видеосвязь.

Ранее Путин рассказал о возможности новых выплат на детей в 2021 году. Глава государства отметил, что необходимо наладить уже существующую систему поддержки, прежде чем вводить новые пособия.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #внуки #Маршак

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров