Внуки Путина растут на сказках Маршака

Президент России Владимир Путин читает внукам сказки известных российских авторов.

Президент России Владимир Путин читает внукам сказки известных российских авторов.

Глава государства отметил, что детские книжки в России очень хорошие. Президент предпочитает читать внукам сказки Самуила Маршака, например, "12 месяцев".

Ежегодная пресс-конференция президента на этот раз проводится в онлайн-режиме. Путин отвечает на вопросы журналистов и граждан, используя видеосвязь.

Ранее Путин рассказал о возможности новых выплат на детей в 2021 году. Глава государства отметил, что необходимо наладить уже существующую систему поддержки, прежде чем вводить новые пособия.