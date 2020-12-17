Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:11   17 Декабря 2020
Общество

Путин подчеркнул важность развития культуры России для воспитания поколений

Путин подчеркнул важность развития культуры России для воспитания поколений

Представитель телеканала "Культура" спросила президента России Владимира Путина о возможности частной инициативы в развитии национальных проектов и поддержке "мягкой силы".

К "мягкой силе" относятся сферы образования и культуры. По словам Путина, они не подвластны санкциям и являются общенациональным достоянием государства. Президент привел в пример один из успешных бизнес-проектов: мультфильм "Маша и Медведь". Путин упомянул и балет, театральные школы.

По словам российского лидера, частные проекты, направленные на воспитание подрастающего поколения, заслуживают материальной поддержки государства. К ним относится и анимация.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #культура #образование #воспитание #маша и медведь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров