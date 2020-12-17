Путин подчеркнул важность развития культуры России для воспитания поколений

Представитель телеканала "Культура" спросила президента России Владимира Путина о возможности частной инициативы в развитии национальных проектов и поддержке "мягкой силы".

Представитель телеканала "Культура" спросила президента России Владимира Путина о возможности частной инициативы в развитии национальных проектов и поддержке "мягкой силы".

К "мягкой силе" относятся сферы образования и культуры. По словам Путина, они не подвластны санкциям и являются общенациональным достоянием государства. Президент привел в пример один из успешных бизнес-проектов: мультфильм "Маша и Медведь". Путин упомянул и балет, театральные школы.

По словам российского лидера, частные проекты, направленные на воспитание подрастающего поколения, заслуживают материальной поддержки государства. К ним относится и анимация.