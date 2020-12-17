Корреспондент BBC покинул зал после ответа Путина об отношениях с Западом

Журналист прозападного медиахолдинга BBC пытался поставить президента России в неловкое положение во время пресс-конференции, однако получил жесткий ответ главы государства.

Журналист прозападного медиахолдинга BBC пытался поставить президента России в неловкое положение во время пресс-конференции, однако получил жесткий ответ главы государства.

Корреспондент телеканала BBC задал вопрос Владимиру Путину об агрессивной политике Москвы в отношении ряда стран Запада. Российский лидер в довольно резкой форме ответил на это заявление, обратив внимание корреспондента на то, что именно США не соблюдают международные договоренности. Путин обратил внимание на выход Вашингтона из договора по ликвидации ракет малой и средней дальности, договора по открытому небу, США не участвуют в соглашении по климату.

"Почему вы считаете, что мы придурки? Почему вы считаете, что мы не можем элементарных вещей?" — сказал президент.

После такого ответа корреспондент покинул зал в Ново-Огарево, где проходит пресс-конференция главы государства.