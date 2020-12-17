Корреспондент «Политики Сегодня» рассказал о встрече с президентом в онлайн-формате.

Признаться честно, на ежегодной пресс-конференции президента России корреспонденту «Политики Сегодня» бывать не приходилось. Тем более в условиях пандемии, когда встречу журналистов с Владимиром Путиным 17 декабря перенесли в онлайн-формат.

На подступах

За несколько недель до Нового года даже в 10 утра в Петербурге еще темно. На подходе к зданию президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, где запланирована пресс-конференция, уже скопилась небольшая очередь. Со стороны кажется, будто студенты-отличники пришли в храм знаний, чтобы с самого его открытия засесть за курсовую.

Только вблизи становятся различимы штативы и камеры: аккредитованных журналистов начали пускать внутрь. Всего от Северо-Западного федерального округа на пресс-конференцию Путина попали 68 представителей прессы.

Около десятка, впрочем, приехать не смогли, рассказывает один из организаторов мероприятия Александра:

«Аккредитация закончилась 2 декабря, а за это время, сами понимаете, несколько человек заболели тем самым [коронавирусом]. Так что ждем человек 50-55».

Всего по России задать вопросы президенту изъявили желание около 700 человек. Несмотря на то, что Владимир Путин общаться с журналистами будет из своей резиденции в Ново-Огарево, от мер безопасности отказываться не стали. На входе строгий контроль: полицейские просят включить ноутбук и разблокировать телефон, любуются на заставку, а уж затем переходят к осмотру сумок и карманов.

Всех, кому удалось пройти кордон безопасности, награждают бутылкой с водой и подарочными наборами. В стильной сумке — огромный блокнот с логотипом пресс-конференции 2020, памятный календарь и самое главное — комплект средств безопасности, масок и антисептиков.

Любители фуршетов заглядывают за каждый угол, в надежде увидеть заветный стол с печеньем или бутербродами, однако вместо угощения их встречает растерянный взгляд охранников.

«Угощений нет, чая и кофе тоже. Только вода», — обескураживают организаторы.

Прессу приглашают в огромный зал, разделенный на четыре секции. Это своеобразный «зал ожидания», где журналисты томятся в предвкушении начала онлайн-встречи. Ближе к началу, 12 часам, говорит Александра, поведут «наверх».

Действительно. Где, как не «наверху», и должна пройти пресс-конференция с Путиным. Впереди два часа ожидания.

Пресс-конференция

Впрочем, уже через полчаса журналистов пригласили в зал, где и будет проходить пресс-конференция. В глаза бросаются одиноко стоящие стулья, расставленные в шахматном порядке на расстоянии полутора метров. Гостей настоятельно попросили отключить мобильные устройства и предупредили, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков появится на экранах «через несколько минут».

Зал замер в ожидании представителя президента России. Через несколько минут официальный представитель Кремля возник в кадре.

«Пока никого нет рядом, я маску снимаю, но вам советую этого не делать. <…> Те, кто сидят в одноразовых масках, не забывайте их менять каждый час или каждые два часа», — предупредил гостей Песков.

После небольшой проверки связи с российскими регионами и пресс-центром, который будет принимать видеозвонки, встреча с президентом началась. Владимир Путин поприветствовал собравшихся в разных уголках страны журналистов и выразил готовность отвечать на первый, самый запоминающийся вопрос.

«Для меня это мероприятие не является формальным, я придаю ему особо значение. <…> Нет ничего более ценного, чем услышать мнение наших граждан. Хочу передать слово Дмитрию Пескову».

Право первого слова досталось Владивостоку. Журналистка из столицы крупнейшего в стране федерального округа решила спросить у Путина, было ли что-то хорошее в очень непростом уходящем году.

«Что значит "плохой год"? Это же как погода. Погода — она и есть погода», — улыбнулся Путин.

Проблем и правда было «море», заверил президент, но мир встретил их достойно, а Россия – и того лучше. Путин напомнил, что первая в мире вакцина от коронавируса была создана именно российскими учеными, а система здравоохранения смогла мобилизоваться за короткие сроки.

Далее шли благодарности в адрес медиков и рассказы про думские выборы 2021 года, которые дадут шанс молодым партиям сменить «старичков» в нижней палате российского парламента. После ряда вопросов от представителей региональных изданий и телеканалов Дмитрий Песков дал слово «начинающему журналисту», в прошлом музыканту Сергею Шнурову.

Последнего интересовало, как русскому человеку в современных реалиях можно обходиться без нецензурной лексики, а также «почему российские хакеры не помогли победить Дональду Трампу на этот раз». Провокацию в последнем вопросе Путин раскрыл сразу, напомнив, что ни одного доказательства участия сетевых взломщиков из России в США не нашли.

«По поводу нецензурной лексики, спасибо вам [Шнурову] за то, что вы сейчас обошлись без нее. А вообще русский язык довольно богатый, можете обратиться к советской классике. Когда будете стукаться ногой о стол, можете говорить "редиска"», — посоветовал Путин.

Поскольку в этом году пресс-конференции вобрал в себя элементы прямой линии с президентом, возможность задать вопрос Путину досталась не только журналистам. Российского лидера спрашивали про удаленное обучение школьников и студентов, поправки в Конституцию РФ, экологические бедствия в стране и расследования популярных блогеров.

На все вопросы Путин отвечал прямо, не уходя от темы. Однако на одном моменте глава государства все же помедлил с ответом, когда его спросили про арест бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

«У меня с ним [Фургалом] никаких конфликтов не было. И отзывы о его работе были самые положительные. Я понимаю недовольства граждан, жителей региона, ведь они голосовали за него, надеялись. Но тут речь идет об уголовном преступлении. Люди были убиты. Это же не какое-то политическое преследование», — подчеркнул Путин.

Не обошлось на пресс-конференции и без вопросов о Нагорно-Карабахской Республике. Президент посетовал, что у каждой стороны давнего конфликта «своя правда», а Россия заинтересована только в сохранении мира по своим границам.

Интересы страны в полной мере ощутил на себе журналист «Би-би-си Ньюс», который намекнул Путину, что Россия вовсе не «белая и пушистая», какой хочет казаться. Путин не согласился. Он обратился к западному специалисту со встречными вопросами и говорил, скорее, не с представителем телеканала «Би-би-си», а с представителем Великобритании.

«По сравнению с вами [Британией], мы [Россия] белые и пушистые. <…> Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы – придурки? Ответьте сами себе на вопрос, кто тут белые и пушистые, а кто колючий и агрессивный», — подметил российский президент.

Что касается родного города президента России, то за все время пресс-конференции Санкт-Петербург подключили к Ново-Огарево лишь два раза. Гостей онлайн-встречи это очень расстраивало. Представитель казачества променял мягкое кресло на молчаливый пикет с табличкой «День Невы», желая спросить про загрязнение главной петербургской реки. Некоторые журналисты просто предпочли махать фонариком в камеру даже тогда, когда трансляция из Северной столицы была приостановлена.

Когда пресс-секретарь президента объявил, что до окончания встречи осталось «два-три вопроса», молодой человек с фонариком рассердился не на шутку.

«Давайте, коллеги, присоединяйтесь. <…> А можно в зале еще свет выключить?» — выкрикнул он на весь зал, пытаясь перекрыть голос Путина.

Большая часть зала подняла фонарики над головами, но право задать вопрос все же досталось коллеге участников из далекой Исландии.

В общей сложности, пресс-конференция с Владимиром Путиным продлилась четыре с половиной часа. На выходе из библиотеки имени Ельцина толпились журналисты, обсуждая прошедшую встречу и самые интересные вопросы. Кому-то запомнилась «белая и пушистая Россия», а кто-то смеялся над провокацией начинающего журналиста Сергея Шнурова. Были и те, кто перепроверял характеристики ракеты «Авангард», которой так хвастался российский президент.

И пока одни цитировали тост Путина, который в Новый год зазвучит во всех российских квартирах, лишь одинокий казак со скомканной табличкой ждал своего автобуса на остановке.