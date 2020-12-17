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16:04   17 Декабря 2020
Общество

Путин рассказал о проблемах в вакцинации от COVID-19

Путин рассказал о проблемах в вакцинации от COVID-19

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал возможность получения международного сертификата лицами, сделавшими прививку от коронавируса.

По словам российского лидера, такая возможность существует, однако и тут есть проблемы. Президент указал на то, что даже люди с прививкой могут являться переносчиками опасной инфекции. Президент отметил, что специалистами уже установлен вид антител, которые свидетельствуют о том, что коронавирус у человека быстро нейтрализуется. Но этот вопрос требует более глубокого изучения, подытожил он.

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#путин #вакцина #коронавирус

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