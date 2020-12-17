Путин пообещал работать над привлечением молодежи в Новгородскую область

Новгородская область намерена привлечь больше молодежи в регион. Президент РФ Владимир Путин заверил, что власти постараются решить этот вопрос.

Новгородская область намерена привлечь больше молодежи в регион. Президент РФ Владимир Путин заверил, что власти постараются решить этот вопрос.

Студентам, которые обучаются в Новгородской области, не хватает общежитий. При переезде в другой регион молодежь должна получать поддержку, отметил российский лидер. Государство намерено разобраться с вопросом жилья для студентов в Новгородской области.

"Будем стараться работать", - заключил он.

Ранее глава РФ предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных местах в вузах страны. Тогда же Путин отметил важность подготовки медицинских кадров. Российский лидер указал, что можно установить почти стопроцентное целевое обучение по дефицитным направлениям в ординатуре.