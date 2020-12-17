16:04 17 Декабря 2020Общество
Путин пообещал работать над привлечением молодежи в Новгородскую область
Новгородская область намерена привлечь больше молодежи в регион. Президент РФ Владимир Путин заверил, что власти постараются решить этот вопрос.
Новгородская область намерена привлечь больше молодежи в регион. Президент РФ Владимир Путин заверил, что власти постараются решить этот вопрос.
Студентам, которые обучаются в Новгородской области, не хватает общежитий. При переезде в другой регион молодежь должна получать поддержку, отметил российский лидер. Государство намерено разобраться с вопросом жилья для студентов в Новгородской области.
"Будем стараться работать", - заключил он.
Ранее глава РФ предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных местах в вузах страны. Тогда же Путин отметил важность подготовки медицинских кадров. Российский лидер указал, что можно установить почти стопроцентное целевое обучение по дефицитным направлениям в ординатуре.