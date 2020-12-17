Вопрос журналиста зарубежного издания "Би-би-си" об ответственности главы РФ за сложные отношения с Западом удивил российского президента Владимира Путина.

Вопрос журналиста зарубежного издания "Би-би-си" об ответственности главы РФ за сложные отношения с Западом удивил российского президента Владимира Путина.

Лидер страны задался вопросом о том, почему зарубежные СМИ считают россиян "придурками". Он задал ему встречный вопрос о том, зачем Запад вводит санкции против крымчан. Если в других странах считают, что это аннексия, то зачем наказывать обычных граждан, удивился президент. При этом если они признают, что это не аннексия, то нужно принять демократию и выбор жителей полуострова.

Российский лидер отвечает на вопросы журналистов в своей резиденции в Ново-Огарево в рамках большой пресс-конференции. Из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит в видеоформате.