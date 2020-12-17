Путин призвал Запад к налаживанию отношений цитатой из мультфильма

Российский президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции предложил западным государствам наладить дружеские отношения.

Российский президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции предложил западным государствам наладить дружеские отношения.

Глава государства обратился к коллегам из Европы. По словам российского лидера, политика агрессии в отношении РФ совершенно неприменима. По этой причине Путин вспомнил знаменитую фразу кота Леопольда из советского мультфильма и предложил Западу "жить дружно".

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в этом году проходит в онлайн-формате. Такое решение было принято на фоне ограничений из-за пандемии COVID-19. Глава государства общается с журналистами из своей резиденции Ново Огарево по видеосвязи.