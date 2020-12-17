Путин предостерег от попыток переписать историю

Нужно быть самодостаточными и сильными во всех отношениях, чтобы не допустить переписывания истории. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

Нужно быть самодостаточными и сильными во всех отношениях, чтобы не допустить переписывания истории. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

Глава государства заявил про необходимость развития политической системы. Нужно помнить о подвиге, который совершили предки. Россиянам есть чем гордиться, подчеркнул Путин. Речь идет о Великой Отечественной войне. По словам президента, переписывание истории пойдет во вред тем, кто этим занимается. Владимир Путин подтвердил, что ведется вскрытие военных архивов и публикация материалов времен ВОВ.

Российский лидер выступает на шестнадцатой пресс-конференции в своей резиденции Ново-Огарево. Мероприятие проходит в онлайн-формате в связи с пандемией. Однако некоторых журналистов допустили к президенту.