Путин объяснил смысл санкций Запада против Кадырова

Президент России Владимир Путин объяснил смысл введения санкций странами Запада против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Президент России Владимир Путин объяснил смысл введения санкций странами Запада против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Президент считает, что санкции "придумывают" не только в адрес самой России, но и ее сторонников. Рамзан Кадыров защищает интересы не только Чечни, но и всей РФ, потому и стал целью оппонентов из западных стран.

Ранее сам Рамзан Кадыров прокомментировал санкции против организаций Чечни. Он обвинил США в лицемерии и борьбе с "женами, детьми, благотворительными организациями". Он рассказал, что Минфин США объявил о включении организаций и деятелей Чеченской Республики в список Магнитского. Глава Чечни отметил, что это не удивляет и не пугает его.