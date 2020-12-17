Политолог рассказал о судьбе губернаторов после жалоб Путину от врачей

После жалоб президенту последуют масштабные проверки, по результатам которых в администрации примут решение, считает Павел Данилин.

Жалобы на невыдачу лекарств от коронавируса и невыплаты надбавок медикам, прозвучавшие на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, повлияют на позиции губернаторов, если проблема окажется системной. Об этом корреспонденту «Политики Сегодня» рассказал генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«По каждому случаю будет разбирательство. Будет выясняться, являлись ли это единичными акциями в регионе, то конечно, акции губернаторов упадут. А если это ситуативная история, но я думаю никаких серьезных последствий для губернаторов не будет. А вот для медучереждений, на которые поступали жалобы, последствия будут, безусловно», — считает политолог.

Ранее на ежегодной большой пресс-конференции после жалобы жителя Рязанской области Путин пообещал разобраться с судьбой выделенных денег на обеспечение препаратами от коронавируса для лечения на дому. Президент сказал, что регионам было направлено пять миллиардов рублей на бесплатную выдачу медикаментов.

В колл-центр также поступили жалобы медиков Кольской ЦРБ (Мурманская область), которые ни разу не получили положенные им надбавки за работу с больными COVID-19. Аналогичная ситуация и в других российских городах, например, в Качканаре и Твери.

«Надо понимать, что такое может быть в любом регионе, даже в Москве. Про человека могли забыть, или еще что-то. Но если это случай, а ни система, никаких реальных тяжелых последствий это за собой не принесет», — полагает Данилин.

Прокуратура Рязанской области уже начала проверку после жалобы президенту. В ведомстве заверили, что необходимые препараты от коронавируса в регионе закуплены и должны распределяться по муниципальным образованиям. Проверку в связи с обращением проводят Следственный комитет и Росздравдзор.

В Мурманской области к проверке также подключился СК РФ. Губернатор региона Андрей Чибис заверил, что вопрос о невыплатах медикам оперативно был перепроверен. Кроме того, на проверку в Колу отправился глава регионального Минздрава. Судьба глав регионов решится после всех инспекций, уверен Павел Данилов.

«Проверки пройдут, безусловно. В них будут участвовать представители не только региональных властей, но и полпредства. Результаты будут доложены в администрацию президента и самому президенту. Исходя из этого будет приниматься решение», — заключил политолог.

Президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию в четверг, 17 декабря. В этом году общение с главой государства из-за пандемии проходило в формате видео-конференц-связи с элементами прямой линии.