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15:45   17 Декабря 2020
Политика

"Оставьте их в покое": Путин призвал Запад не усложнять жизнь крымчанам

"Оставьте их в покое": Путин призвал Запад не усложнять жизнь крымчанам

Российский лидер Владимир Путин не понимает, зачем Запад вводит санкции против жителей Крыма. Недоумение президента РФ связано с формулировками, которые применяют западные страны по отношению к Крыму.

"Если это "аннексия", они не виноваты ни в чем, зачем вы их наказываете. А если не аннексия, оставьте их в покое", — призвал Путин.

Президент России напомнил, что возвращение Крыма произошло на основании волеизъявления жителей полуострова, в отличие от того же Косова, где решение принял парламент. Однако в ситуации с Косово Запад считал все процессы демократичными.

"В Крыму люди пришли на референдум и проголосовали, а вам это не нравится. Значит, напомню: демократия – это власть народа. Вы либо признаете это, либо не употребляйте вообще этот термин", — подытожил Путин.

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