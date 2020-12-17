"Оставьте их в покое": Путин призвал Запад не усложнять жизнь крымчанам

Российский лидер Владимир Путин не понимает, зачем Запад вводит санкции против жителей Крыма.

Российский лидер Владимир Путин не понимает, зачем Запад вводит санкции против жителей Крыма. Недоумение президента РФ связано с формулировками, которые применяют западные страны по отношению к Крыму.

"Если это "аннексия", они не виноваты ни в чем, зачем вы их наказываете. А если не аннексия, оставьте их в покое", — призвал Путин.

Президент России напомнил, что возвращение Крыма произошло на основании волеизъявления жителей полуострова, в отличие от того же Косова, где решение принял парламент. Однако в ситуации с Косово Запад считал все процессы демократичными.