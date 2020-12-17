"Оставьте их в покое": Путин призвал Запад не усложнять жизнь крымчанам
Российский лидер Владимир Путин не понимает, зачем Запад вводит санкции против жителей Крыма. Недоумение президента РФ связано с формулировками, которые применяют западные страны по отношению к Крыму.
"Если это "аннексия", они не виноваты ни в чем, зачем вы их наказываете. А если не аннексия, оставьте их в покое", — призвал Путин.
Президент России напомнил, что возвращение Крыма произошло на основании волеизъявления жителей полуострова, в отличие от того же Косова, где решение принял парламент. Однако в ситуации с Косово Запад считал все процессы демократичными.
"В Крыму люди пришли на референдум и проголосовали, а вам это не нравится. Значит, напомню: демократия – это власть народа. Вы либо признаете это, либо не употребляйте вообще этот термин", — подытожил Путин.