"Мы белые и пушистые": Путин о возможном начале холодной войны

Президента России Владимира Путина спросили об ответственности за возможную холодную войну. Глава государства сравнил поведение родной страны и Запада.

Президента России Владимира Путина спросили об ответственности за возможную холодную войну. Глава государства сравнил поведение родной страны и Запада.

Владимир Путин признался, что чувствует ответственность перед Россией и ее народом. Президент пообещал делать все в интересах своих соотечественников. Речь идет и о возвращении Крыма, подчеркнул Путин и сравнил РФ с Западом.

"Мы белые и пушистые", — заверил российский лидер иностранного журналиста.

Россия заняла шестое место в рейтинге мировых военных расходов, и ее нельзя назвать агрессивным государством, напомнил президент.

Путин выступает на итоговой пресс-конференции в режиме онлайн. Россияне и журналисты задают вопросы главе государства дистанционно из-за пандемии коронавируса.