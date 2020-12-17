15:33 17 Декабря 2020Общество
Путин заявил, что Россия не станет экономить на водоснабжении Крыма
Республика Крым располагает достаточными запасами пригодной для пользования пресной воды. Об этом президент России Владимир Путин заявил на 16-й ежегодной пресс-конференции.
Республика Крым располагает достаточными запасами пригодной для пользования пресной воды. Об этом президент России Владимир Путин заявил на 16-й ежегодной пресс-конференции.
Глава государства заявил, что разработкой и дальнейшей реализацией плана по водоснабжению Крыма занимаются на правительственном и региональном уровнях. Одно из направлений — опреснение. Путин подчеркнул, что оно осуществимо лишь в точечном порядке. Также он напомнил о сведениях ученых о больших запасах пресной воды в подземной акватории Крыма.
"Средства соответствующие выделяются. Деньги на этом государство экономить не будет", — заявил Владимир Путин.