Путин заявил, что Россия не станет экономить на водоснабжении Крыма

Республика Крым располагает достаточными запасами пригодной для пользования пресной воды. Об этом президент России Владимир Путин заявил на 16-й ежегодной пресс-конференции.

Республика Крым располагает достаточными запасами пригодной для пользования пресной воды. Об этом президент России Владимир Путин заявил на 16-й ежегодной пресс-конференции.

Глава государства заявил, что разработкой и дальнейшей реализацией плана по водоснабжению Крыма занимаются на правительственном и региональном уровнях. Одно из направлений — опреснение. Путин подчеркнул, что оно осуществимо лишь в точечном порядке. Также он напомнил о сведениях ученых о больших запасах пресной воды в подземной акватории Крыма.