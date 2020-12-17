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15:31   17 Декабря 2020
Экономика

Путин назвал условие для возобновления индексации выплат работающим пенсионерам

Путин назвал условие для возобновления индексации выплат работающим пенсионерам

Для возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам в России нужна бюджетная обеспеченность. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин.

В рамках большой пресс-конференции по итогам года главу государства спросили, когда будет возвращена данная индексация. Она была отменена пять лет назад, и тогда эта мера называлась временной.

"Условие для возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам простое — это бюджетная обеспеченность", — ответил Путин и сообщил, что в следующем году предусмотрена индексация выше инфляции — 6,4%.

Президент подчеркнул, что индексация "крайне важна" и признался, что в этом плане подумал и об отдельных категориях пенсионеров, нуждающихся в дополнительной поддержке государства. Он добавил, что страна заинтересована в том, чтобы они продолжали трудиться.

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#путин #пенсии #индексация

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