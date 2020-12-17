15:30 17 Декабря 2020Общество
Путин назвал условие для увеличения числа миротворцев в Карабахе
Президент России Владимир Путин рассказал, при каком условии увеличится число российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
Президент России Владимир Путин рассказал, при каком условии увеличится число российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
Российский лидер отметил, что число миротворцев в Нагорно-Карабахской Республике увеличится только при условии согласия властей Армении и Азербайджана.
Ранее Владимир Путин оценил действия российских миротворцев в Карабахе. По его мнению, они действовали четко и слаженно. Он остался доволен тем, как миротворцы оперативно разминировали регион и быстро остановили кровопролитие.