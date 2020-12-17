Путин не исключает введения новых выплат для поддержки россиян с детьми

Президент России Владимир Путин допустил, что могут ввести новые выплаты для семей с детьми. Такой ответ глава государства озвучил жительнице региона на итоговой пресс-конференции.

Президент России Владимир Путин допустил, что могут ввести новые выплаты для семей с детьми. Такой ответ глава государства озвучил жительнице региона на итоговой пресс-конференции.

Российский лидер прокомментировал проблему выплат, которые не получила его соотечественница. По словам Путина, власти постоянно анализируют ситуацию. Необходимо наладить действующую систему поддержки граждан, если она где-то не работает, подчеркнул президент. Владимир Путин попросил данные человека, который не выдал положенные средства и пообещал разобраться с инцидентом.

В 2020 году бизнес получил отсрочку по уплате налогов от государства на фоне пандемии коронавируса. Право на материальную помощь появилось и у семей с детьми. Путин назвал такой опыт невероятно полезным для России.